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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 28 серія дивитись онлайн від 31.07.2023

Серіал Агенти справедливості 28 серія від 31.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 28 серія вже на сайті СТБ
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Серия 28 | 31.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 28 серія від 31.07.2023 загинув чоловік подруги Наталії. Слідча дізналася про це з новин. Чоловіка Марини, відомого адвоката Ігоря Семенчука, вбили у власному будинку. Ігоря знайшов застреленим його син Дмитро. Поліція затримала Богдана – викладача Діми з університету, який час від часу приходив до адвоката додому. Справа Богдана виявилася серйозною, і поліція підозрює, що саме через це фармацевт пішов на вбивство.

У 28 серії серіалу Агенти справедливості 2023 син Ігоря Дмитро попросив Наталю допомогти з росслідуванням. Він не вірить, що його викладач міг так відплатити адвокату, який його захищав. Але хто тоді був убивцею? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 28 серія від 31.07.2023.

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