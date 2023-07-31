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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 28 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

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Серия 28 | 31.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 28 серия от 31.07.2023 погиб муж подруги Натальи. Следовательница узнала об этом из новостей. Мужа Марины, известного адвоката Игоря Семенчука, убили в собственном доме. Игоря нашел застреленным его сын Дмитрий. Полиция задержала Богдана – преподавателя Димы из университета, который время от времени приходил к адвокату домой. Дело Богдана оказалось серьезным, и полиция подозревает, что именно из-за этого фармацевт пошел на убийство.

В 28 серии сериала Агенты справедливости 2023 сын Игоря Дмитрий попросил Наталью помочь с расследованием. Он не верит, что его преподаватель мог так отплатить адвокату, который его защищал. Но кто тогда был убийцей? Смотрите в сериале Агенты справедливости 28 серия от 31.07.2023.

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