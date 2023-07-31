Агенты справедливости 27 серия смотреть онлайн от 31.07.2023

Серия 27 | 31.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 27 серия от 31.07.2023 герои помогали Александре, которая боится за жизнь своего мужа. На Антона недавно напали, когда он возвращался с работы. Все обошлось, но Александра уверена, что охота на ее любимого только началась. У Антона был партнер по бизенсу, Иван. Вместе мужчины открыли свою транспортную фирму. Иногда они сами брались за заказы, когда их было слишком много.

Иван пропал ночью. В 27 серии сериала Агенты справедливости его тело нашли на дороге. Машину Ивана так и не нашли. Полиция задержала банду, которая убивала людей и угоняли автомобили. По их версии, именно члены этой банды напали на Ивана и Антона. В это не верит только Александра. Девушка уверена: за ее мужем охотится человек, который семь лет назад сбил невинную девушку. И теперь он хочет отомстить свидетелям ДТП. Кто на самом деле охотится за Антоном? Покажет сериал Агенты справедливости 27 серия от 31.07.2023.

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