Агенты справедливости 26 серия смотреть онлайн от 30.07.2023

Серия 26 | 30.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 26 серия Антонина Сергеевна просит найти ее дочь. У Марины сегодня свадьба, но она пропала во время обряда с выкупом. Мать тут же встревожилась, но в полиции ее успокоили: беспокоиться не о чем, дочь вернется сама. Антонина решила обратиться за помощью в частное детективное агентство, но Наталья и Евгений сказали ей то же самое.

На следующий день в 26 серии сериала Агенты справедливости, когда следовательница и журналист смотрели новости, они узнали, что Марина так и не вернулась на свою свадьбу. Ее тело нашли на следующий день. Девушку изнасиловали и задушили фатой. Наталья почувствовала укол совести за то, что за день до того они отказали матери Марины в помощи. Возможно, если бы они взялись за поиски сразу, девушка еще была бы жива… Смогут ли они найти ее убийцу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 26 серия онлайн.

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