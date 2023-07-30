Агенты справедливости 25 серия смотреть онлайн от 30.07.2023

Серия 25 | 30.07.2023 | Сезон 1

Смотрите сериал Агенты справедливости 25 серия онлайн на СТБ! В этой серии Евгений согласился взять дело, которое Наталье казалось абсолютно безнадежным. Владимира застали в постели со своей мертвой женой. Мужчина абсолютно ничего не помнил о вечере накануне, потому что перебрал с алкоголем. Все улики указывали на него, поэтому у полиции не было никаких сомнений насчет подозреваемого.

В 25 серии сериала Агенты справедливости 2023 Евгению позвонила сестра Владимира Инна. Она хочет, чтобы частное детективное агентство помогло ей доказать невиновность брата. Инна рассказала о том факте, который не учла полиция: Елене незадолго до смерти угрожали! Кто присылал женщине кукол вуду? И мог ли недоброжелатель убить ее? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 25 серия онлайн.

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