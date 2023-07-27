Агенты справедливости 24 серия смотреть онлайн от 27.07.2023

Серия 24 | 27.07.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 24 серия в агентство пришла девушка, парня которой обвиняют в серийных убийствах. Артем работал дворником, и его поймали недалеко от места преступления. За последние месяцы уже пять девушек стали жертвами маньяка. Он выбирал их по одному и тому же принципу – хорошая фигура, нордическая внешность и молодой возраст. Евгению с самого начала показалось, что полиция притянула версию с дворником за уши, потому что не могла найти настоящего преступника. Прав ли журналист? Узнайте прямо сейчас!

Наталья в 24 серии сериала Агенты справедливости 2023 не спешит делать выводы так быстро. Оля просит журналиста и следовательницу помочь, ведь она уверена, что ее любимый не мог совершить эти преступления. Но самое страшное то, что если полиция взяла не того, убийца выйдет на охоту снова… Смогут ли его поймать? Смотрите в сериале Агенты справедливости 24 серия.

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