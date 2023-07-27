Серія 24 | 27.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 24 серія до агентства прийшла дівчина, хлопця якої звинувачують у серійних вбивствах. Артем працював двірником, і його зловили неподалік місця злочину. За останні місяці вже п’ять дівчат стали жертвами маніяка. Він вибирав їх за одним і тим же принципом – гарна фігура, нордична зовнішність та молодий вік. Євгенові з самого початку здалося, що поліція притягла версію з двірником за вуха, бо не могла знайти справжнього злочинця. Чи правий журналіст? Дізнайтеся просто зараз!

Наталія в 24 серії серіалу Агенти справедливості 2023 не поспішає робити висновки так швидко. Оля просить журналіста й слідчу допомогти, адже вона впевнена, що її коханий не міг вчинити ці злочини. Але найстрашніше те, що якщо поліція взяла не того, вбивця вийде на полювання знову… Чи зможуть його зловити? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 24 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 23 серія від 26.07.2023