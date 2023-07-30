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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 25 серія дивитись онлайн від 30.07.2023

Серіал Агенти справедливості 25 серія від 30.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 25 серія вже на сайті СТБ
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Серія 25 | 30.07.2023 | Сезон 1

Дивіться серіал Агенти справедливості 25 серія онлайн на СТБ! У цій серії Євген погодився взяти справу, яку Наталі здалася абсолютно безнадійною. Володимира застали в ліжку зі своєю мертвою дружиною. Чоловік абсолютно нічого не пам’ятав про вечір напередодні, бо перебрав з алкоголем. Усі докази вказували на нього, тому поліція не мала жодних сумнівів щодо підозрюваного.

У 25 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Євгену зателефонувала сестра Володимира Інна. Вона хоче, щоб приватна детективна агенція допомогла їй довести невинність брата. Інна розповіла про факт, який не врахувала поліція: Олені незадовго до смерті погрожували! Хто надсилав жінці ляльок вуду? І чи міг недоброзичливець убити її? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 25 серія онлайн.

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