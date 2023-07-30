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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 26 серія дивитись онлайн від 30.07.2023

Серіал Агенти справедливості 26 серія від 30.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 26 серія вже на сайті СТБ
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У серіалі Агенти справедливості 26 серія Антоніна Сергіївна просить знайти її дочку. У Марини сьогодні весілля, але вона зникла під час обряду з викупом. Мати відразу стривожилась, але в поліції її заспокоїли: турбуватися нема про що, дочка повернеться сама. Антоніна вирішила звернутися за допомогою до приватної детективної агенції, але Наталя та Євген сказали їй те саме.

Наступного дня у 26 серії серіалу Агенти справедливості, коли слідча і журналіст дивилися новини, вони дізналися, що Марина так і не повернулася на своє весілля. Її тіло знайшли наступного дня. Дівчину зґвалтували та задушили фатою. Наталя відчула укол сумління через те, що за день до того вони відмовили матері Марини в допомозі. Можливо, якби вони взялися за пошуки відразу, дівчина була б ще жива… Чи зможуть вони знайти її вбивцю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 26 серія онлайн.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 25 серія від 30.07.2023

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