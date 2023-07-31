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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 27 серія дивитись онлайн від 31.07.2023

Серіал Агенти справедливості 27 серія від 31.07.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 27 серія вже на сайті СТБ
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Серия 27 | 31.07.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 27 серія від 31.07.2023 герої допомагали Олександрі, яка боїться за життя свого чоловіка. На Антона нещодавно напали, коли він повертався з роботи. Все обійшлося, але Олександра впевнена, що полювання на її коханого тільки розпочалося. В Антона був партнер побізенсу, Іван. Разом чоловіки відкрили свою транспортну фірму. Іноді вони самі бралися за замовлення, коли їх було надто багато.

Іван зник уночі. У 27 серії серіалу Агенти справедливості його тіло знайшли на дорозі. Машину Івана так і не знайшли. Поліція затримала банду, яка вбивала людей та викрадали автомобілі. За їхньою версією, саме члени цієї банди напали на Івана та Антона. В це не вірить лише Олександра. Дівчина впевнена: на її чоловіка полює людина, яка сім років тому збила безневинну дівчину. І тепер вона хоче помститися свідкам ДТП. Хто насправді полює на Антона? Покаже серіал Агенти справедливості 27 серія від 31.07.2023.

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