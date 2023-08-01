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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 30 серия смотреть онлайн от 01.08.2023

Сериал Агенты справедливости 30 серия от 01.08.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Агенты справедливости 30 серия уже на сайте СТБ
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Серия 30 | 01.08.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 30 серия на СТБ! Евгений и Наталья привыкли относится к своим делам как профессионалы, но на этот раз даже им тяжело было сдержать свои эмоции. Евгений увидел на улице душераздирающую картину – девушка плакала над телом своего погибшего парня. Эта сцена врезалась в память Евгения намертво. Когда позже он встретил эту девушку в супермаркете, то мгновенно ее узнал. Лариса тоже узнала Евгения, ведь она раньше уже слышала о журналисте. Он пообещал помочь с поисками водителя, который сбил парня Ларисы и скрылся с места преступления.

Лариса в 30 серии сериала Агенты справедливости тронула своим рассказом Наталью и Евгения до глубины души. Они с Димой любили друг друга и строили планы , но роковое ДТП все перечеркнуло. Смогут ли Евгений и Наталья найти водителя? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 30 серия онлайн.

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