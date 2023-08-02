Агенты справедливости 31 серия смотреть онлайн от 02.08.2023

Серия 31 | 02.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 31 серия Евгений и Наталья взялись за практически безнадежное дело. Они согласились помочь с поисками девушки, которая пропала год назад. Очень редко получается выйти на след пропавших людей, если прошло так много времени. Добросердечный Евгений, как обычно, не смог отказать матери. Валентина уже год ищет дочь, но ни полиция, ни волонтеры не могут ей помочь.

Валентина в 31 серии сериала Агенты справедливоости пожаловалась Евгению и Наталье на работу полиции. Валентина неоднократн говорила следователям, что Елену мог украсть ее биологический отец, но эта версия кажется им маловероятной. Права ли Валентина? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 31 серия онлайн.

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