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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 33 серія дивитись онлайн від 03.08.2023

Серіал Агенти справедливості 33 серія від 03.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 33 серія вже на сайті СТБ
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У серіалі Агенти справедливості 33 серія за допомогою Євгена та Наталії звернулися дві матері, які шукають своїх дочок. Дві подруги зникли одного вечора. Лера та Саша пішли гуляти й не повернулися додому. Раніше вони завжди приходили вчасно або бодай попереджали матерів, що затримаються. На цей раз дівчатка просто перестали відповідати на дзвінки. У поліції вважають, що підлітки просто бунтують і повернуться додому, як тільки їм будуть потрібні гроші.

Матері дівчаток у 33 серії серіалу Агенти справедливості не на жарт перелякалися. Вони не вірять у те, що Саша та Лера могли піти самі, адже вони не взяли з собою нічого цінного. Вчителі в школі кажуть, що за останню чверть у дівчаток дуже знизилась успішність. Чи могли вони зв'язатися з поганою компанією чи нарватися на неприємності? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 33 серія онлайн.

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