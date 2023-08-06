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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 36 серія дивитись онлайн від 06.08.2023

Серіал Агенти справедливості 36 серія від 06.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 36 серія вже на сайті СТБ
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Серия 36 | 06.08.2023 | Сезон 1

У серіалі Агенти справедливості 36 серія місто сколихнула страшна новина. В елітному районі сталося жахливе вбивство! Сім'ю відомого банкіра Агапова вбили прямо у будинку, а поліція затримала підлітків із цього ж району за підозрою в цьому злочині. Вижити вдалося лише 16-річному Марку. Син Христини Агапової від першого шлюбу того дня був у гостях. Він повернувся, коли його сім'ї вже не стало. З дому зникли дорогі прикраси та інші цінні речі.

Поліція в 36 серії серіалу Агенти справедливості розробляє лише одну версію події – збройне пограбування. Проте є жінка, яка сумнівається в тому, що злочин скоїли підлітки. В агентство журналістських розслідувань прийшла Валентина, мама Андрія, який загинув того ж дня. Чому вона впевнена, що її син не мав відношення до того, що сталося? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 36 серії.

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