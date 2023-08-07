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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 37 серія дивитись онлайн від 07.08.2023

Серіал Агенти справедливості 37 серія від 07.08.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Агенти справедливості 37 серія вже на сайті СТБ
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Серія 37 | 07.08.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 37 серія від 07.08.2023 на СТБ! Максим прийшов до агенції журналістських розслідувань, бо хоче довести свою непричетність до вбивства Сусанни. Якийсь час Максим та Сусанна зустрічалися, але не були в офіційних стосунках. Коли тіло Сусанни знайшли в підвалі, правоохоронці відразу запідозрили Максима. Після допиту чоловік вирішив звернутися до приватних детективів, адже зараз у нього інша дівчина, і вони збираються одружитися.

У 37 серії серіалу Агенти справедливості Сусанну знайшли в підвалі приватного будинку. Хтось під час ремонту закатав тіло дівчини в бетон. Це стало шоком для господаря нерухомості, який на кілька місяців виїжджав із міста. Хто це міг зробити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 37 серія від 07.08.2023.

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