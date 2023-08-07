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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 39 серия смотреть онлайн от 07.08.2023

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Серия 39 | 07.08.2023 | Сезон 1

В сериале Агенты справедливости 39 серия от 07.08.2023 Наталья и Евгений берутся за дело об убийстве известного режиссера. Геннадий Сорокин в понедельник не явился на съемки, а позже его нашли мертвым в его кабинете. Режиссеру проломили череп, а рядом с ним нашли тяжелую статуэтку. И, хотя она могла быть орудием убийства, на статуэтке не обнаружили отпечатков.

Полиция в 39 серии Агенты справедливости работает над основной версией – вооруженное ограбление. Сейф в кабинете был пуст, поэтому следователи предположили, что Геннадий застал грабителя врасплох. Почему Евгению и Наталье эта версия кажется неправдоподобной? И кто мог хотеть убрать режиссера? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 39 серия онлайн.

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