Серия 9 | 02.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 9 серия Наталья и Вадим ищут убийцу Ольги и ее ребенка. Муж Ольги Валерий поехал на дачу без семьи. Вечером он начал беспокоиться из-за того, что жена и ребенок перестали выходить на связь. Они не отвечали на звонки, и тогда Валера попросил соседей пойти и проверить, как дела у него дома. Он беспокоился за жену, потому что в последнее время она была нервная и даже боялась выходить из квартиры. У Ольги были проблемы на работе.

Соседи в 9 серии сериала Агенты справедливости 2023 звонили в дверь, но им никто не ответил. Самые страшные опасения Валерия оправдались – его жены и пасынка не было в живых. После таких новостей у него случился нервный срыв. Мужчину госпитализировали. Его сосед по даче решил помочь товарищу и обратился за помощью в агентство детективных расследований. Найдут ли Наталья и Вадим настоящего убийцу? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 9 серия от 02.10.2023.

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