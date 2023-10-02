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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 9 серія дивитись онлайн від 02.10.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 9 серія від 02.10.2023. Агенти справедливості 9 серія 4 сезон від 02.10.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 9 | 02.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 9 серія Наталія та Вадим шукають вбивцю Ольги та її дитини. Чоловік Ольги Валерій поїхав на дачу без родини. Увечері він почав турбуватися через те, що дружина та дитина перестали виходити на зв’язок. Вони не відповідали на дзвінки, і тоді Валера попросив сусідів піти та перевірити, як справи в нього вдома. Він турбувався за дружину, бо останнім часом вона була нервова і навіть боялася виходити з помешкання. Ольга мала проблеми на роботі.

Сусіди в 9 серії серіалу Агенти справедливості 2023 дзвонили у двері, але їм ніхто не відповів. Найстрашніші побоювання Валерія виправдалися – його дружини та пасинка не було в живих. Після таких новин у нього стався нервовий зрив. Чоловіка госпіталізували. Його сусід по дачі вирішив допомогти товаришу та звернувся за допомогою до агентства детективних розслідувань. Чи знайдуть Наталя та Вадим справжнього вбивцю? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 9 серія від 02.10.2023.

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