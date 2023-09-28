Серія 8 | 28.09.2023 | Сезон 4

Дивіться Агенти справедливості 4 сезон 8 серія на СТБ! Вадим збирався на зустріч із біологічним батьком Карини, який хоче оформити опікунство над дівчинкою. На душі у Вадима було неспокійно. З одного боку, він розуміє, що дитині краще бути з сім’єю, з іншого боку – він боїться, що батькові потрібне лише майно, записане на його дочку, а не сама дівчинка.

Наталі у 8 серії серіалу Агенти справедливості 4 сезон теж треба було піти, тому вона попросила свого племінника Вітю залишитися з Каріною в офісі. Вітя хотів сказати Наталі щось важливе, але їй не було коли слухати. Коли Наталя та Вадим повернулися до офісу, Віті там не було. Карина сказала, що йому зателефонувала мама і сказала, що в їхній квартирі хтось був. Потім жінка почала кричати, і Вітя одразу ж поїхав до неї. Що трапилося з сестрою та племінником Наталії? Дивитися в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 8 серії.

Дивитись онлайн серіал Агенти справедливості – всі серії

Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 7 серія від 28.09.2023