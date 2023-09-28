Серія 7 | 28.09.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 7 серія Вадиму та Наталі довелося шукати вбивцю чоловіка, чиє тіло було настільки понівечене після смерті, що дружину просили впізнати чоловіка по родимці на спині. Поліція вважає, що Руслана вбили грабіжники, але його дружина Катерина в це не вірить. Навіщо грабіжникам витрачати час на те, щоб різати вже мертву людину? Жінка в 7 серії серіалу Агенти справедливості 4 сезон просить знайти справжнього вбивцю свого чоловіка.

У Наталії та Вадима після появи Карини додалося клопоту. Тепер їм потрібно не лише розслідувати злочини, а й займатися вихованням дівчинки. Наталія вважає, що Карині шкідливо постійно перебувати в офісі, де вони працюють, але чи готова вона повернутися до школи? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 7 серія від 28.09.2023.

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