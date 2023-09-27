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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 6 серія дивитись онлайн від 27.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 6 серія від 27.09.2023. Агенти справедливості 6 серія 4 сезон від 27.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 6 | 27.09.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 6 серія Вадим та Наталя розслідують справу про вбивство колишнього в’язня, а також відвойовують права на Каріну. Дівчинка нарешті адаптувалася до нового життя, коли на зв’язок несподівано вийшла її тітка. Жінка хоче стати опікункою дитини, але Вадим не налаштований віддавати дівчинку родичці з кримінальним минулим. Хто переможе в цій боротьбі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 6 серія.

У 6 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Вадим та Наталя шукають убивцю Петра. Чоловік відсидів строк за зґвалтування та вбивство дівчинки. Його дружина Василина досі не впевнена, чи правда її чоловік вчинив цей страшний злочин. Вона просить агентів докопатися до істини, щоб нарешті зрозуміти, як їй жити з цим далі. Хто міг помститися Петрові? І чи був він педофілом? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 6 серія від 27.09.2023.

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