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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 6 серия смотреть онлайн от 27.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 6 серия от 00.00.2023. Агенты справедливости 6 серия 4 сезон от 27.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Агенты справедливости 4 сезон 6 серия смотреть онлайн от 27.09.2023
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Серия 6 | 27.09.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 6 серия Вадим и Наталья расследуют дело об убийстве бывшего заключенного, а также отвоевывают права на Карину. Девочка наконец-то адаптировалась к новой жизни, когда на связь неожиданно вышла ее тетя. Женщина хочет стать опекуном ребенка, но Вадим не настоен отдавать девочку родственнице с криминальным прошлым. Кто победит в этой борьбе? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 6 серия.

В 6 серии сериала Агенты справедливости 2023 Вадим и Наталья ищут убийцу Петра. Мужчина отсидел срок за изнасилование и убийство девочки. Его жена Василина до сих пор не уверена, правда ли ее муж совершил это страшное преступление. Она просит агентов докопаться до истины, чтобы наконец-то понять, как ей жить с этим дальше. Кто мог отомстить Петру? И правда ли, что он был педофилом? Смотрите в сериале Агенты справедливости 4 сезон 6 серия от 27.09.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 5 серия от 27.09.2023

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