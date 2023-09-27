Серия 5 | 27.09.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 5 серия Вадим и Наталья пытаются выяснить личность женщины, которая скрывается под фальшивым именем. Узнайте прямо сейчас, смогли ли агенты решить эту загадку!

К Вадиму и Наталье в 5 серии сериала Агенты справедливости 2023 обратилась женщина, которая зарабатывает сдачей жилья в аренду. Валентина начала беспокоиться, когда квартирантка перестала отвечать на звонки. Квартиру уже пора было освобождать, поэтому женщина решила проверить, все ли в порядке. Валентина никак не ожидала, что обнаружит в квартире труп девушки, которая заселилась к ней в квартиру. У нее были документы на имя Марины Головачовой, но Заза пробил ее паспорт и узнал, что паспорт был фальшивым. Кем же была незнакомка? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 5 серия от 27.09.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 4 серия от 26.09.2023