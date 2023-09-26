Серия 4 | 26.09.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн Агенты справедливости 4 сезон 4 серия от 26.09.2023 на СТБ! В этой серии в офис агентства детективных расследований пришла женщина, которая хочет узнать правду о своем прошлом. Муж называет ее Светланой, но она ни в чем не уверена. Женщина не видела ни своих документов, ни документов о заключении брака.

Светлана в 4 серии сериала Агенты справедливости 2023 признается: она боится своего мужа. Ей кажется странным, что дома нет ни единой фотографии, а муж заботлив, но ведет себя, как чужой человек. Он сказал, что Светлана потеряла память после неудачной операции по удалению опухоли мозга. У Светланы действительно есть шрам на голове и выписка из больницы, но в самой больнице никаких документов нет – говорят, что они пропали. Какая тайна скрывается в прошлом Светланы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 4 серия от 26.09.2023.

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