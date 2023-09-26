Серия 3 | 26.09.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 3 серия Вадим стал свидетелем трагедии. Он собирался поговорить с психиатром по поводу ментального здоровья Карины, но не успел. Он услышал женский крик и вышел в коридор проверить, что случилось. Он увидел женщину, которая горько плакала. Она пришла в больницу вместе со своим сыном Артуром. Он сказал, что не хочет жить. После Артур получил сообщение и выбросился из окна. Мать мальчика в 3 серии сериала Агенты справедливости 2023 сказала, что он постоянно с кем-то переписывался, но на все просьбы родителей показать телефон отвечал отказом. У Артура не было друзей, в школе его задирали, и мальчик ранее уже пытался покончить с собой. Связано ли это с таинственными сообщениями? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 3 серия от 26.09.2023.

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