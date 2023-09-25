Серия 2 | 25.09.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 2 серия от 25.09.2023 в офис агентства детективных расследований пришла очень странная клиентка. Она казалась не в своем уме и говорила о демонах. Девушка тянула Вадима и Наталью за руки и умоляла пойти за ней. Она утверждает: ее тетю убили темные силы! Она обнаружила ее тело в кровавой ванне и примчалась за помощью.

Вадим и Наталья во 2 серии сериала Агенты справедливости 2023 решили на всякий случай проверить ту квартиру, о которой говорила девушка. Там они обнаружили страшную картину – обескровленный труп и кровавые надписи на зеркалах. Кто был способен на такое убийство? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 2 серия от 25.09.2023.

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