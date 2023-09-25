Серия 1 | 25.09.2023 | Сезон 4

Смотрите Агенты справедливости 4 сезон 1 серия на СТБ! В этой серии произошло непредвиденное – Вадим и Наталья исчезли. Марго собиралась встретиться с Вадимом в ресторане. Она ждала весь вечер, но он так и не явился и даже не позвонил. Марго пыталась звонить Наталье, но та тоже не отвечала на звонки. Тогда Марго заподозрила, что с агентами могло случиться что-то страшное.

Сначала Заза в 1 серии сериала Агенты справедливости подумал, что Марго напридумывала себе ужасов из-за банальной ревности. Но женщина не успокаивалась, поэтому он решил проверить ее теорию. Телефоны Вадима и Натальи оказались вне зоны доступа, а в их офисе явно кто-то что-то искал! Куда же могли пропасть агенты? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 1 серия.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии