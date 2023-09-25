Серія 1 | 25.09.2023 | Сезон 4

Дивіться Агенти справедливості 4 сезон 1 серія на СТБ! У цій серії сталося непередбачене – Вадим та Наталя зникли. Марго збиралася зустрітися з Вадимом у ресторані. Вона чекала весь вечір, але він так і не прийшов і навіть не подзвонив. Марго намагалася дзвонити Наталі, але та теж не відповідала на дзвінки. Тоді Марго запідозрила, що з агентами могло статися щось страшне.

Спочатку Заза в 1 серії серіалу Агенти справедливості подумав, що Марго навигадувала собі жахів через банальні ревнощі. Але жінка не заспокоювалася, тож він вирішив перевірити її теорію. Телефони Вадима та Наталії виявилися поза зоною доступу, а в їхньому офісі явно хтось щось шукав! Куди могли пропасти агенти? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 1 серія.

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