Серія 2 | 25.09.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 2 серія від 25.09.2023 до офісу агентства детективних розслідувань прийшла дуже дивна клієнтка. Вона здавалася не в своєму розумі й говорила про демонів. Дівчина тягла Вадима та Наталю за руки й благала піти за нею. Вона стверджує: її тітку вбили темні сили! Вона виявила її тіло в кривавій ванні й примчала по допомогу.

Вадим і Наталя у 2 серії серіалу Агенти справедливості 2023 вирішили про всяк випадок перевірити ту квартиру, про яку говорила дівчина. Там вони виявили страшну картину – знекровлений труп та криваві написи на дзеркалах. Хто був здатний на таке вбивство? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 2 серія від 25.09.2023.

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