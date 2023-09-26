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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 3 серія дивитись онлайн від 26.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 3 серія від 26.09.2023. Агенти справедливості 3 серія 4 сезон від 26.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 3 | 26.09.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 3 серія Вадим став свідком трагедії. Він збирався поговорити з психіатром щодо ментального здоров’я Каріни, але не встиг. Він почув жіночий крик і вийшов у коридор перевірити, що сталося. Він побачив жінку, яка гірко плакала. Вона прийшла до лікарні разом із своїм сином Артуром. Він сказав, що не хоче жити. Після Артур отримав повідомлення та викинувся з вікна. Мати хлопчика в 3 серії серіалу Агенти справедливості 2023 сказала, що він постійно з кимось листувався, але на всі прохання батьків показати телефон відповідав відмовою. В Артура не було друзів, у школі його задирали, і хлопчик раніше вже намагався накласти на себе руки. Чи це пов’язано з таємничими повідомленнями? Дізнайтеся зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 3 серія від 26.09.2023.

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