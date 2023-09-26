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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 4 серія дивитись онлайн від 26.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 4 серія від 26.09.2023. Агенти справедливості 4 серія 4 сезон від 26.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 4 | 26.09.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн Агенти справедливості 4 сезон 4 серія від 26.09.2023 на СТБ! У цій серії до офісу агентства детективних розслідувань прийшла жінка, яка хоче дізнатися правду про своє минуле. Чоловік називає її Світланою, але вона ні в чому не впевнена. Жінка не бачила ні своїх документів, ні документів про укладання шлюбу.

Світлана в 4 серії серіалу Агенти справедливості 2023 визнається: вона боїться свого чоловіка. Їй здається дивним, що вдома немає жодної фотографії, а чоловік дбайливий, але веде себе, як чужа людина. Він сказав, що Світлана втратила пам’ять після невдалої операції з видалення пухлини мозку. Світлана дійсно має шрам на голові й витяг з лікарні, але в самій лікарні жодних документів немає – кажуть, що вони зникли. Яка таємниця ховається в минулому Світлани? Дізнайтеся  просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 4 серія від 26.09.2023.

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