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Агенти справедливості

Video: Агенти справедливості 4 сезон 5 серія дивитись онлайн від 27.09.2023

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 5 серія від 27.09.2023. Агенти справедливості 5 серія 4 сезон від 27.09.2023 дивитися онлайн на сайті СТБ
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Серія 5 | 27.09.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 5 серія Вадим та Наталя намагаються з’ясувати особу жінки, яка ховається під фальшивим ім’ям. Дізнайтеся просто зараз, чи змогли агенти вирішити цю загадку!

До Вадима та Наталі в 5 серії серіалу Агенти справедливості 2023 звернулася жінка, яка заробляє здаванням житла в оренду. Валентина почала непокоїтися, коли квартирантка перестала відповідати на дзвінки. Квартиру вже час було звільняти, тому жінка вирішила перевірити, чи все гаразд. Валентина ніяк не очікувала, що виявить у квартирі труп дівчини, яка заселилася до неї в квартиру. Вона мала документи на ім’я Марини Головачової, але Заза пробив її паспорт і дізнався, що паспорт був фальшивим. Ким була незнайомка? Дізнайтесz просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 5 серія від 27.09.2023.

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