Серия 7 | 28.09.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 7 серия Вадиму и Наталье пришлось искать убийцу мужчины, чье тело было настолько изуродовано после смерти, что жену просили опознать супруга по родинке на спине. Полиция считает, что Руслана убили грабители, но его жена Катерина в это не верит. Зачем грабителям тратить время на то, чтобы резать уже мертвого человека? Женщина в 7 серии сериала Агенты справедливости 4 сезон просит найти настоящего убийцу своего мужа.

У Натальи и Вадима после появления Карины добавилось хлопот. Теперь им нужно не только расследовать преступления, но и заниматься воспитанием девочки. Наталья считает, что Карине вредно постоянно находиться в офисе, где они работают, но готова ли она вернуться в школу? Смотрите в сериале Агенты справедливости 4 сезон 7 серия от 28.09.2023.

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