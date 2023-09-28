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Video: Агенты справедливости 4 сезон 8 серия смотреть онлайн от 28.09.2023

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 8 серия от 00.00.2023. Агенты справедливости 8 серия 4 сезон от 28.09.2023 смотреть онлайн на сайте СТБ
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Агенты справедливости 4 сезон 8 серия смотреть онлайн от 28.09.2023
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Агенты справедливости. Сезон 4. Серия 7 от 28.09.2023

 Агенты справедливости 4 сезон 8 серия смотреть онлайн от 28.09.2023
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 Агенты справедливости 4 сезон 8 серия смотреть онлайн от 28.09.2023
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 Агенты справедливости 4 сезон 8 серия смотреть онлайн от 28.09.2023
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Серия 8 | 28.09.2023 | Сезон 4

Смотрите Агенты справедливости 4 сезон 8 серия на СТБ! Вадим собирался на встречу с биологическим отцом Карины, который хочет оформить опекунство над девочкой. На душе у Вадима было неспокойно. С одной стороны, он понимает, что ребенку лучше быть с семьей, с другой стороны – он боится, что отцу нужно только имущество, которое записано на его дочь, а не сама девочка.

Наталье в 8 серии сериала Агенты справедливости 4 сезон тоже нужно было уйти, поэтому она попросила своего племянника Витю остаться с Кариной в офисе. Витя хотел сказать Наталье что-то важное, но ей было некогда слушать. Когда Наталья и Вадим вернулись в офис, Вити там не было. Карина сказала, что ему позвонила мама и сказала, что в их квартире кто-то был. Потом женщина начала кричать, и Витя тут же поехал к ней. Что случилось с сестрой и племянником Натальи? Смотрите в сериале Агенты справедливости 4 сезон 8 серия.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости — все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 7 серия от 28.09.2023

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