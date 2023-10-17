Серия 40 | 17.10.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн Агенты справедливости 4 сезон 40 серия на СТБ! В финальной серии сезона Вадим опять оказался под подозрением, а Заза и Наталья – перед выбором, кому верить, а кому нет.

Заза в 40 серии сериала Агенты справедливости 2023 позвал Вадима и Наталью на конфиденциальную встречу. Полиция обнаружила труп Валерия Кузьмина – одного из трех серийных убийц, которые орудовали в городе в прошлом году. Одной из его жертв чуть не стал Юра Ивченко. Кузьмин недавно сбежал из тюрьмы, но кто-то нашел его и убил, скопировав его собственный почерк. Кто был убийцей? Смогут ли Наталья и Вадим выбраться из неприятностей на этот раз? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 40 серия от 17.10.2023.

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