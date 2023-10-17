Серія 40 | 17.10.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн Агенти справедливості 4 сезон 40 серія на СТБ! У фінальній серії сезону Вадим знову опинився під підозрою, а Заза та Наталя – перед вибором, кому вірити, а кому ні.

Заза в 40 серії серіалу Агенти справедливості 2023 покликав Вадима та Наталю на конфіденційну зустріч. Поліція виявила труп Валерія Кузьміна – одного з трьох серійних убивць, які орудували в місті минулого року. Однією з його жертв мало не став Юра Івченко. Кузьмін нещодавно втік із в’язниці, але хтось знайшов його та вбив, скопіювавши його власний почерк. Хто був убивцею? Чи зможуть Наталія та Вадим вибратися з неприємностей цього разу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 40 серія від 17.10.2023.

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