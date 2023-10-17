Серія 39 | 17.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 39 серія від 17.10.2023 Роман та Марина звернулися за допомогою до детективів, бо бояться за життя своєї доньки. Вона мала подругу Лізу, і нещодавно дівчину вбили. Лізі пробили груди гострою палицею. Хто й навіщо напав на дівчину? Друзі Лізи підозрюють Костю. Хлопцеві дуже подобалася дівчина, але вона не відповідала йому взаємністю. Чи міг він піти на вбивство через нерозділене кохання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 39 серія.

Роман та Марина завжди оберігали свою дочку, і її це вже дратувало. Вони завжди боялися, що дівчинку можуть пограбувати чи зґвалтувати, а після смерті Лізи почали боятися ще більше. Чи знайдуть Вадим та Наталя вбивцю дівчини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 39 серія від 17.10.2023.

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