Серия 39 | 17.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 39 серия от 17.10.2023 Роман и Марина обратились за помощью к детективам, потому что боятся за жизнь своей дочери. У нее была подруга Лиза, и недавно девушку убили. Лизе пробили грудь острой палкой. Кто и зачем напал на девушку? Друзья Лизы подозревают Костю. Парню очень нравилась девушка, но она не отвечала ему взаимностью. Мог ли он пойти на убийство из-за безответной любви? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 39 серия.

Роман и Марина всегда оберегали свою дочь, и ее это уже раздражало. Они всегда боялись, что девочку могут ограбить или изнасиловать, а после смерти Лизы начали бояться еще больше. Найдут ли Вадим и Наталья убийцу девочки? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 39 серия от 17.10.2023.

Смотреть онлайн сериал Агенты справедливости – все серии

Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 38 серия от 17.10.2023