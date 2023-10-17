Серия 38 | 17.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 38 серия от 17.10.2023 новое дело для Вадима и Натальи нашла Марго. Патологоанатом хочет повысить свою категорию, поэтому ей нужно проявить свои способности по максимуму, и новое дело идеально подходит для того, чтобы Марго показала себя высококлассным экспертом. В 38 серии сериала Агенты справедливости 2023 Наталья и Вадим согласились помочь подруге и взяться за расследование. Тело неизвестного мужчины обнаружили на стройке. Его труп закатали в бетон, где он пролежал три года. За это время тело успело превратиться в мумию. Марго уверена: погибший не работал на стройке, ведь у него было дорогостоящее протезирование зубов и дорогие часы на руке. Кем был погибший? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 38 серия от 17.10.2023.

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