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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 37 серия смотреть онлайн от 16.10.2023

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Серия 37 | 16.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 37 серия от 16.10.2023 Вадим и Наталья спасали личную жизнь Аллы. Ей удалось упросить друзей взяться за дело, хотя они не занимаются мелочами вроде угона машин. Но Алла привела своего парня Марка и очень просила ему помочь. У Марка неделю назад украли автомобиль. И он не первый человек, у которого исчезла машина со СТО. Кроме того на Марка напали. Ему завязали глаза и связали руки. Мужчине удалось сбежать, но в полиции его заявление не захотели принимать. Вадим и Наталья тоже не хотели браться за его дело в 37 серии Агенты справедливости, но Алла не собиралась от них отставать. В ходе расследования оказалось, что дело более сложное, чем думали Наталья и Вадим. Что стояло за угоном машины? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 37 серия от 14.10.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Агенты справедливости 4 сезон 36 серия от 16.10.2023

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