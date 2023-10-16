Серия 36 | 16.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 36 серия Вадим и Наталья получили письмо от некой Ирины. Девушка попросила помочь узнать, убийца она или нет. Дело в том, что она не уверена в своей невиновности. Ирина ничего не помнит о ночи убийства. Она была сильно пьяна. Когда девушка очнулась, в ее руках был нож, а рядом лежало тело парня. Она ничего не знала о погибшем, кроме имени – его звали Кириллом. Как они оказались в одной постели и была ли Ирина убийцей? Смотрите в сериале Агенты справедливости 4 сезон 36 серия.

У Карины в этом выпуске свое дело. Она хочет наладить отношения Натальи и Вадима. Они поженились, но не стали ничуть ближе, наоборот – между агентами возникло напряжение. Карина мечтает, чтобы они жили, как одна семья. Смогут ли ей помочь друзья Натальи и Вадима? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 36 серия.

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