Серія 36 | 16.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 36 серія Вадим та Наталя отримали листа від якоїсь Ірини. Дівчина попросила допомогти дізнатися, вбивця вона чи ні. Справа в тому, що вона не впевнена у своїй винності. Ірина нічого не пам’ятає про ніч вбивства. Вона була сильно п’яна. Коли дівчина прийшла до тями, в її руках був ніж, а поруч лежало тіло хлопця. Вона нічого не знала про загиблого, крім імені – його звали Кирилом. Як вони опинилися в одному ліжку і чи була Ірина вбивцею? Дивіться в серіалі Агенти справедливості 4 сезон 36 серії.

Карина в цьому випуску має свою справу. Вона хоче налагодити стосунки Наталії та Вадима. Вони одружилися, але не стали анітрохи ближче, навпаки – між агентами виникла напруга. Карина мріє, щоб вони жили, як одна сім’я. Чи зможуть їй допомогти друзі Наталії та Вадима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 36 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 35 серія від 16.10.2023