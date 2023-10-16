Серія 35 | 16.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 35 серія від 16.10.2023 між Наталією та Вадимом зависла напруга. Вадим усім своїм виглядом показує, що вважає своєю родиною Каріну, а Наталя начебто не причетна до долі дівчинки. Чому він так поводиться? Дізнайтеся просто зараз!

У 35 серії серіалу Агенти справедливості 2023 в агентство прийшла жінка, яка 12 років відсиділа у в’язниці. Тетяна стверджує, що її засудили несправедливо, і тепер вона хоче знайти справжнього винуватця злочину, в якому її звинуватили. А ще Тетяна хоче знайти свою доньку Софію. Тетяну засудили за вбивство брата її чоловіка, а чоловік відразу подав на розлучення і забрав дитину. Чи змогли Вадим та Наталя допомогти їй? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 35 серія від 16.10.2023.

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