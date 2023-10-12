Серія 34 | 12.10.2023 | Сезон 4

Дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 34 серія від 12.10.2023 на сайті СТБ! Кантарія пропонує Наталі небезпечну авантюру – стати таємним агентом і втертися в довіру до небезпечного й хитрого ватажка Шулявської банди. Борис Павлович очолює банду, яка займається підпільними казино, ломбардами й готелями, контролює наркотрафік. Попри такий список забороненої діяльності, сам Борис чистий. У нього все оформлено на підставних осіб і фейкові фірми. Особливість ватажка в тому, що в найближче оточення охоронців він бере лише жінок, тому в Наталі є всі шанси підібратися до нього якомога ближче. Чи погодиться вона на цю справу? І які це матиме наслідки? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Агенти справедливості 4 сезон 34 серія.

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Дивіться онлайн: серіал Агенти справедливості 4 сезон 33 серія від 12.10.2023