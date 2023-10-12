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Агенти справедливості

Video: Агенты справедливости 4 сезон 34 серия смотреть онлайн от 12.10.2023

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Серия 34 | 12.10.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 34 серия от 12.10.2023 на сайте СТБ! Кантария предлагает Наталье опасную авантюру – стать тайным агентом и втереться в доверие к опасному и хитрому главарю Шулявской банды. Борис Павлович возглавляет банду, занимающуюся подпольными казино, ломбардами и гостиницами, контролирует наркотрафик. Несмотря на такой список запретной деятельности, сам Борис чист. У него все оформлено на подставных лиц и фейковые фирмы. Особенность вожака в том, что в ближайшее окружение охранников он берет только женщин, поэтому у Натальи есть все шансы подобраться к нему как можно ближе. Согласится ли она на это? И какие это будет иметь последствия? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 34 серия.

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