Серия 33 | 12.10.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 33 серия от 12.10.2023 на сайте СТБ! Вадим и Наташа стали свидетелями кровавого преступления. Неизвестные в белых костюмах напали на человека, ударили его ножом в спину и запихнули на заднее сиденье. Вадим не успел догнать преступников, ведь они быстро скрылись с места преступления. Однако он запомнил номер автомобиля.

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 33 серия стражи порядка разыскали автомобиль и его владельца, однако в машине не оказалось никаких следов преступления. Вадим и Наталья хотели дать этому делу огласку, однако правоохранители заявили, что нет тела – нет преступления. Детективы решили начать собственное расследование. Что интересного они нашли? Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 33 серия.

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