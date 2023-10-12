Серия 32 | 12.10.2023 | Сезон 4

Смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 32 серия от 12.10.2023 на сайте СТБ! Вадима интересует один сюжет в новостях. В нем журналистка рассказывает о несчастном случае, случившемся с 17-летним парнем. Его сожженное тело обнаружили на пустыре. Официальная версия следствия – парень стал жертвой файер-челленджа. Однако журналистка считает, что таким образом следствие хочет поскорее закрыть дело и не искать виновных. Вадим решает приобщиться к делу и провести собственное расследование. Почти сразу он находит факты, указывающие на то, что в этом деле не все так однозначно. Сможет ли он доказать, что это было умышленное убийство, а не несчастный случай? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Агенты справедливости 4 сезон 32 серия.

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