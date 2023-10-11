Серия 31 | 11.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 31 серия от 11.10.2023 Вадим и Наталья занимаются поисками пропавшей женщины. Подруга Мирославы Алина попросила помочь с поисками подруги. Мирослава не пришла на работу, хотя у нее была назначена важная встреча. И Алина знает, что ее подруга не из тех людей, кто исчезает без предупреждения. У Мирославы был любовник. Мужчина был женат, и его жена недавно узнала о Мирославе. Могла ли она что-то сделать с любовницей мужа? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 31 серия.

Вадим и Наталья собирались подать заявление в ЗАГС, но в последний момент Наталья вдруг вспомнила о других планах. У Вадима возникло ощущение, будто она специально откладывает дело. Так ли это? Узнайте в сериале Агенты справедливости 4 сезон 31 серия от 11.10.2023.

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