Серия 30 | 11.10.2023 | Сезон 4

В сериале Агенты справедливости 4 сезон 30 серия от 11.10.2023 Наталья и Вадим взялись за дело об убийстве матери и ребенка. Двадцатипятилетнюю Нину и ее сына зарезали ножом. По официальной версии следствия это сделал пасынок Нины Михаил, который был старше своей мачехи. Он считал, что именно мачеха была виновна в том, что его мама тяжело заболела. Но мог ли он ее убить? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 30 серия.

В 30 серии сериала Агенты справедливости 2023 Вадим и Наталья поняли, что слух об их браке уже разлетелся. Друзья и знакомые восприняли эту новость всерьез, особенно Алла. Какие последствия их ждут? Узнайте прямо сейчас – смотрите Агенты справедливости 4 сезон 30 серия.

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