Серія 30 | 11.10.2023 | Сезон 4

У серіалі Агенти справедливості 4 сезон 30 серія від 11.10.2023 Наталія та Вадим взялися за справу про вбивство матері та дитини. Двадцятип’ятирічну Ніну та її сина зарізали ножем. За офіційною версією слідства це зробив пасинок Ніни Михайло, який був старший за свою мачуху. Він вважав, що саме мачуха була винна в тому, що його мати важко захворіла. Але чи міг він її вбити? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 30 серія.

У 30 серії серіалу Агенти справедливості 2023 Вадим та Наталя зрозуміли, що чутка про їхній шлюб вже розлетілася. Друзі та знайомі сприйняли цю новину всерйоз, особливо Алла. Які наслідки на них чекають? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Агенти справедливості 4 сезон 30 серія.

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